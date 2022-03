Guerra in Ucraina, Procida e Ischia scendono in piazza per la pace

Questa sera le isole di Ischia e di Procida, Capitale Italiana della Cultura, sono scese in piazza per manifestare in segno di solidarietà con la popolazione ucraina

© foto di www.imagephotoagency.it Questa sera le isole di Ischia e di Procida, Capitale Italiana della Cultura, sono scese in piazza per manifestare in segno di solidarietà con la popolazione ucraina colpita dalla guerra. A Ischia una folta e orgogliosa rappresentanza degli 876 ucraini residenti nei sei comuni dell’isola hanno fatto una fiaccolata, organizzata dall’ufficio di Pastorale Sociale della Diocesi di Ischia insieme all'ufficio per l' Ecumenismo, la Caritas diocesana, la Pastorale Giovanile e le associazioni di volontariato. A Procida tanti bambini hanno sventolano con orgoglio le bandierine gialloblù dell'Ucraina e un grande striscione con la scritta: “No War” è stato esposto.