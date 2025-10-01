Foto Manifestazione a sostegno di Gaza: Stazione Napoli Centrale bloccata

La stazione centrale di Napoli è stata paralizzata da una manifestazione a sostegno di Gaza. Un folto gruppo di manifestanti ha occupato i binari, interrompendo la normale circolazione ferroviaria e creando forti disagi ai viaggiatori. Cori, striscioni e bandiere hanno accompagnato la protesta, con cui si è voluto richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni sulla drammatica situazione in Medio Oriente.

Le forze dell’ordine sono intervenute per monitorare la situazione e garantire la sicurezza dei presenti, mentre Trenitalia ha segnalato ritardi e cancellazioni di diversi convogli in arrivo e in partenza. La protesta, pacifica ma molto partecipata, si inserisce in una più ampia mobilitazione che in queste settimane sta interessando numerose città italiane ed europee, con lo scopo di chiedere un immediato cessate il fuoco e maggiore sostegno umanitario per la popolazione di Gaza.