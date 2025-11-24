Elezioni Regionali Campania, ormai pochi dubbi: Fico sta per battere Cirielli

Chiuse le urne alle 15, arrivano le prime indicazioni sulle Elezioni Regionali in Campania. Il dato più evidente è la bassa affluenza: ha votato solo il 44,05% degli aventi diritto, in netto calo rispetto al 55,52% registrato nel 2020. Le prime proiezioni del consorzio Opinio Italia per la Rai delineano un vantaggio netto per il candidato del centrosinistra Roberto Fico, accreditato del 59,5%. Dietro di lui il candidato del centrodestra Edmondo Cirielli al 35,3%, mentre Giuliano Granato si attesterebbe al 3,2%.

Anche gli instant poll di YouTrend per Sky confermano la tendenza, attribuendo a Fico una forchetta tra il 53 e il 57% e a Cirielli tra il 38 e il 42%. Per i partiti, Pd tra 16,5 e 20,5%, Fratelli d’Italia tra 14,5 e 18,5%, mentre M5S e Forza Italia oscillano tra il 9 e il 13%.