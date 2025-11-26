Ufficiale Da domani Presidente Mattarella a Napoli: modifiche alla viabilità e divieti di sosta

vedi letture

Domani, giovedì 27 novembre, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà Napoli per l’inaugurazione dell’anno accademico della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. Per la permanenza a Villa Rosebery, il Comune di Napoli ha disposto limitazioni alla sosta e modifiche temporanee alla viabilità. Le misure, attive da oggi fino al 30 novembre, mirano a garantire sicurezza e regolare svolgimento delle attività istituzionali.

"Dalle 20:00 di mercoledì 26 novembre fino a domenica 30 novembre, in via Ferdinando Russo saranno sospese tutte le aree di sosta, incluse quelle autorizzate, su entrambi i lati della strada», riferisce il Comune. Varrà inoltre il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta.

Corso Meridionale: stop ai parcheggi vicino alla stazione. In Corso Meridionale, lato stazione, saranno sospese le aree di sosta a pagamento e le altre tipologie autorizzate dalle 0:01 del 27 novembre fino a cessate esigenze e di nuovo dalle 0:01 del 30 novembre. «È inoltre sospesa, dalle 8:00 del 27 novembre, l’area di sosta riservata ai taxi sullo stesso lato della strada".

Colli Aminei e Capodimonte: divieti estesi. Dalle 0:00 del 27 novembre saranno sospese le aree di sosta e vietata la fermata con rimozione nelle vie principali dei Colli Aminei e di Capodimonte, tra cui vico Santa Maria delle Grazie, via Lucio Amelio / via Miano e viale Colli Aminei fino all’ingresso dell’Ospedale Traumatologico.

Consigli per la viabilità. Le restrizioni saranno in vigore fino a cessate esigenze. Il Comune invita cittadini e visitatori a prestare attenzione alla segnaletica stradale e a programmare eventuali spostamenti per evitare disagi durante la permanenza del Presidente.