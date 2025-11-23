Foto Ultras Curva A e Curva B contro ADL e Saviano: spuntano due manifesti in città

A Napoli sono comparsi nelle ultime ore alcuni manifesti firmati dagli ultras di Curva A e Curva B, indirizzati contro il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e contro lo scrittore e giornalista Roberto Saviano. I gruppi organizzati hanno voluto prendere posizione nei confronti della società azzurra e le parole di Saviano su diversi temi legati alla città e al tifo organizzato.

Nel primo manifesto, rivolto al presidente del Napoli, si legge: "Hai provato a comprarci sin dal primo giorno, ma noi non siamo mai stati sul mercato e tu questo non l'hai ancora accettato! Continui a definirci malavitosi e delinquenti, ma a smentirti sono le carte degli inquirenti! In Olanda, hai dimostrato il tuo modo di essere presidente, tacere sugli abus-i subiti dalla tua "gente!", Per finire coi paragoni vacci piano... noi siamo la Napoli Ultras...Non Milano!"



Un secondo manifesto è invece diretto a Roberto Saviano, accusato dagli ultras di speculare sulle problematiche della città: "Sulle problematiche della nostra città hai costruito la tua notorietà! 'La paranza dei bambini' il massimo tornaconto, ora miri agli ultras per il tuo prossimo racconto... ma questa volta nemmeno il copia/incolla ti può aiutare. Vai in Procura, vatti a informare la Napoli Ultras non la puoi strumentalizzare! Saviano parassita!". Di seguito le immagini dei due manifesti.