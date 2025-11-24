Elezioni Regionali Campania, affluenza al voto molto bassa: il dato

Chiuse le urne alle 15, arrivano le prime indicazioni sulle Elezioni Regionali in Campania. Il dato più evidente è la bassa affluenza: ha votato solo il 44,05% degli aventi diritto, in netto calo rispetto al 55,52% registrato nel 2020.

