Elezioni Regionali Campania, affluenza al voto molto bassa: il dato
Chiuse le urne alle 15, arrivano le prime indicazioni sulle Elezioni Regionali in Campania. Il dato più evidente è la bassa affluenza: ha votato solo il 44,05% degli aventi diritto, in netto calo rispetto al 55,52% registrato nel 2020.
