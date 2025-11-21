Video L'ANM omaggia il Napoli: c'è un nuovo tram azzurro in città

Una sorpresa tutta azzurra per la città e per i tifosi del Napoli: l'ANM (Azienda Napoletana Mobilità) ha svelato sui propri canali social il nuovo tram che presto entrerà in servizio nel capoluogo campano.Dimenticate il classico bianco e blu: il nuovo mezzo di trasporto è caratterizzato da una livrea completamente tinteggiata con il colore simbolo della squadra e della città. Un dettaglio che non è passato inosservato tra i cittadini e che aggiunge un tocco di orgoglio partenopeo alla mobilità urbana.

Questo mezzo innovativo e moderno si prepara a sfrecciare sui binari cittadini, affiancando i tram già in funzione. Un vero e proprio omaggio cromatico che i sostenitori azzurri apprezzeranno, trasformando il tragitto quotidiano in un'esperienza visiva che richiama i successi del club.