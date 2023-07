Palazzo crolla a Torre del Greco, estratte vive tre persone: una è grave

GIOVANILI SALTA IL TRASFERIMENTO ALL'AVELLINO, IL GIOVANE PORTIERE BOFFELLI VERSO UN'ALTRA CAMPANA Al momento della chiusura sono sorte complicazioni relativamente al trasferimento di Valerio Boffelli dal Napoli all'Avellino, Secondo quanto raccolto da Tuttoc.com non è stato trovato l'accordo tra i due club per il portiere della... Al momento della chiusura sono sorte complicazioni relativamente al trasferimento di Valerio Boffelli dal Napoli all'Avellino, Secondo quanto raccolto da Tuttoc.com non è stato trovato l'accordo tra i due club per il portiere della... LE ALTRE DI A L'INCREDIBILE VOLTAFACCIA DI LUKAKU ALL'INTER: "MAI ALLA JUVE". MA ORA RITRATTA Romelu Lukaku potrebbe andare alla Juventus, sebbene avesse detto che non ci sarebbe mai andato. A svelare il retroscena è La Gazzetta dello Sport Romelu Lukaku potrebbe andare alla Juventus, sebbene avesse detto che non ci sarebbe mai andato. A svelare il retroscena è La Gazzetta dello Sport