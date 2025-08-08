Incendio sul Vesuvio: fiamme altissime alle pendici e rischio evacuazione

In queste ore si sta consumando un incendio sul Vesuvio. Un vasto rogo è divampato in un'area alle pendici e sono tanti i focolai tra Monte Somma, Boscoreale, Boscotrecase e Ottaviano, Terzigno. Si sono levate altissime fiamme e colonne di fumo, tanto da essere visibili da molti punti della città di Napoli: i Vigili del Fuoco si sono tempestivamente recati sul posto per contenere l'emergenza, ma c'è il rischio evacuazione per alcune zona abitate.