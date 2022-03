Patto per Napoli, Draghi ha firmato: al Comune 1 miliardo e 230 milioni

In mattinata è arrivato a Napoli Mario Draghi, in città per la firma del Patto per Napoli che eviterà così il crac del Comune

TuttoNapoli.net In mattinata è arrivato a Napoli Mario Draghi, in città per la firma del Patto per Napoli che eviterà così il crac del Comune. Come si legge sul sito del Corriere della Sera "per il Patto, come detto, lo Stato verserà nelle casse comunale circa 1 miliardo e 230 milioni di euro spalmati in 21 anni. Contemporaneamente il Comune dovrà recuperare un quarto della somma ricevuta attraverso azioni proprie".