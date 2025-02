Sanremo 2025, il napoletano Settembre vola in finale nelle Nuove Proposte!

Andrea Settembre, cantante napoletano e tifosissimo del Napoli, raggiunge la finale di Sanremo 2025 nella categoria Nuove Proposte. Il 19enne, già protagonista a XFactor, ha battuto al televoto la collega Maria Tomba. Domani sarà decretato il vincitore della finale tra l'artista partenopeo e Alex Wyse. Settembre aveva ricevuto anche l'in bocca al lupo della SSC Napoli sui canali social del club azzurro.

