Sindaco Manfredi: "Complimenti al Napoli Basket! Tutta la città è orgogliosa di voi"

La storica vittoria della Coppa Italia da parte della GeVi Napoli Basket viene salutata con orgoglio anche dal Sindaco Gaetano Manfredi. Il primo cittadino di Napoli scrive sui social: "Complimenti al Napoli Basket per il trionfo alle Final Eight. Un applauso ai ragazzi, al coach e alla società per aver riportato, dopo tanti anni, il trofeo a Napoli. Tutta la città è orgogliosa di voi".