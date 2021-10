Sindaco Manfredi si congratula con Sorrentino: “Talento assoluto che ci inorgoglisce"

Il nuovo sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, attraverso un post su Facebook si è complimentato con Paolo Sorrentino per la candidatura agli Oscar con il film legato a Maradona. “Congratulazioni a nome di tutta la città a Paolo Sorrentino! Il suo film “È stata la mano di Dio” rappresenterà l’Italia nella corsa agli Oscar 2022 per la categoria miglior film non in lingua inglese. Talento assoluto che ci inorgoglisce. Napoli è con te!”