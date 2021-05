Tennis in Campania: arriva l'Open Città di Pozzuoli

Lo scenario è quello solito, familiare e accogliente del Tennis Club Pozzuoli. Struttura all’avanguardia del panorama campano. La nuova occasione per parlarne è l’appuntamento ormai prossimo con l’Open Città di Pozzuoli, con patrocinio del Comune cittadino che il sindaco Vincenzo Figliolia ha sempre orientato verso la sensibilità al mondo dello sport. Dal 31 maggio e fino al 13 giugno il Pozzuoli caro al presidente Antonio Laezza ospiterà quanti tra i migliori interpreti del circuito nazionale open avranno deciso di mettersi in gioco, tentati magari anche dal montepremi di 5mila euro. Le iscrizioni sono aperte e avranno le seguenti date di scadenza:

- 29/05 per la sezione 4^ Categoria Maschile

- 3/06 per la sezione 3^ Categoria Maschile e 3^ & 4^ Categoria Femminile

- 6/06 per la sezione 2°Categoria

“E’ per noi una grande festa, la stessa che abbiamo il piacere di vivere quotidianamente nella nostra struttura – dichiara il presidente del TC Pozzuoli Antonio Laezza –che mettiamo volentieri a disposizione di quanti vorranno farci visita. Questo è il nostro spirito e proviamo sempre a condividerlo”.

Il regolamento di partenza prevede un montepremi per il tabellone principale e uno per le sezioni intermedie di 3° categoria.

Per info & iscrizioni : tennisclubpozzuoli@gmail.com