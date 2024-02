VIDEO - “Hai rubato la vittoria?”, Geolier zittisce la giornalista: “No, domanda imbarazzante!”

"Io mi sono esibito e non ho rubato niente a nessuno, è una brutta parola questa”.

La vittoria di Geolier nella serata cover del Festival di Sanremo, accolta dai fischi e dai buu del pubblico dell'Ariston che poi in gran parte ha lasciato la sala per protesta, continua a destare forti polemiche.

Oggi il rapper napoletano ha risposto alle tante domande in conferenza stampa, tra cui questa di una giornalista: "Vittoria meritata, complimenti. Ma non ti senti di aver rubato la vittoria di ieri? Oggettivamente c'erano delle esibizioni che, con tutto il rispetto, al posto tuo mi sentirei un po' a disagio a pensare di aver vinto in confronto a loro".

Questa la risposta di Geolier che ha strappato applausi a gran parte dei presenti: "Io mi sento a disagio a rispondere a questa domanda. Non so davvero cosa dirti. Non mi sento di aver rubato, è una brutta parola questa. Io ho una fan base che mi ha sempre supportato, non solo a Sanremo. Io mi sono esibito e non ho rubato niente a nessuno, è una brutta parola questa”. A quel punto applausi di una parte della sala stampa per il rapper napoletano