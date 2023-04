VIDEO - “Ricomincio da tre. Grazie ragazzi!”, Castel dell’Ovo è già azzurro per lo Scudetto

E' tutto pronto in città per la grande festa Scudetto di domenica.

E' tutto pronto in città per la grande festa Scudetto di domenica. Si ultimano i preparativi in vista di quella che potrebbe essere una giornata storica per Napoli e la squadra di Spalletti. Alcuni monumenti sono ormai da giorni colorati d'azzurro grazie ad un fantastico effetto luci. Su Castel dell'Ovo ieri sera è comparsa anche la scritta: “Ricomincio da tre. Grazie ragazzi!”, con la proiezione dell'immagine del terzo scudetto. Di seguito le immagini.