VIDEO - Rider pestato a Napoli: in 6 gli rubano lo scooter e scappano

Un uomo a bordo di un motorino, al lavoro per le strade di Napoli per il delivery, è stato aggredito brutalmente da sei banditi. In Zona Calata Capodichino, il rider è stato circondato, pestato con inaudita violenza e derubato del suo scooter. Sono scene scioccanti, riprese in un video divenuto rapidamente virale sui social. Su Facebook, viene lanciata una colletta per aiutare la vittima, 52enne, padre di due figli, ad acquistare un nuovo ciclomotore, strumento indispensabile per lavorare. Obiettivo immediatamente raggiunto grazie alla donazione del difensore della Lazio Mohamed Fares, che ha donato 2500 euro. Di seguito le immagini scioccanti della rapina.