2024, SETTEMBRE-OTTOBRE AZZURRO - Conte ne vince 7 su 8, Napoli 1° dopo due anni e il colpo a San Siro

Amici di Tuttonapoli, come ogni anno, ripercorriamo mese per mese quello che è stato il 2024 azzurro e gli eventi che hanno caratterizzato l’anno solare del Napoli, tra partite importanti, date significative, polemiche e avvenimenti che si sono verificati nel corso dei 365 giorni partenopei.

Settembre: con tutti i nuovi acquisti il Napoli inizia decisamente a ingranare. Già reduce da due vittorie, la squadra di Conte batte anche il Cagliari 4-0 in trasferta ottenendo quella che è ancora oggi la vittoria più larga del campionato. Arriva uno stop: gli azzurri si fermano ma con un buon pari allo Stadium contro la Juventus. Si chiude il mese in bellezza: passaggio del turno in Coppa Italia, 5-0 al Palermo, e successo casalingo contro il Monza. Quest'ultimo porta il Napoli di Conte da solo in vetta alla classifica: non succedeva dall'anno dello scudetto.

Ottobre: è un mese grandioso di sole vittorie. Anche se con qualche difficoltà talvolta, il Napoli difende il primo posto con le unghie e con i denti. Alla prima di ottobre vittoria per 3-1 sul Como. Poi sosta nazionali e al rientro un sofferto 1-0 a Empoli, con lo stesso risultato che si ripete contro il Lecce sette giorni più tardi. I ragazzi di Conte chiudono il mese con quattro vittorie su quattro e quindi ancora in testa alla classifica: infatti il 29 ottobre Lukaku e Kvaratskhelia travolgono il Milan e regalano i tre punti in uno scontro diretto.