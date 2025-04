Foto Incredibile inizio vendita biglietti per Napoli-Genoa: oltre 80mila in fila virtuale

L'inizio della vendita dei biglietti per Napoli-Genoa, in programma domenica 11 maggio 2025 alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona, ha registrato un'affluenza straordinaria nella fila virtuale per l'acquisto di un tagliando: oltre 80.000 tifosi sono in questi minuti in attesa in coda virtuale per acquistare i tagliandi. Un dato che testimonia l'enorme entusiasmo che circonda la squadra partenopea in questo momento.

PREZZI - I prezzi per la partita Napoli vs Genoa saranno i seguenti:

Settore Intero Fidelity Intero Vendita Libera

CURVE INFERIORI 35,00 €40,00 €

CURVE SUPERIORI 50,00 €55,00 €

DISTINTI INFERIORI 65,00 €75,00 €

DISTINTI SUPERIORI 80,00 €90,00 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 95,00 €105,00 €

TRIBUNA NISIDA 105,00 €115,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 125,00 €135,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM145,00 €160,00 €