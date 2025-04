Se McTominay gioca nel Napoli bisogna ringraziare una sola persona

vedi letture

Da qualche giorno c’è questo divertente gioco secondo cui bisognerebbe individuare il principale autore dell’arrivo di Scott McTominay al Napoli. Il merito ovviamente è da dividere tra De Laurentiis che ha investito 30 milioni sul calciatore, Manna che ha lavorato all'operazione e Conte che lo ha chiesto esplicitamente al club per rinforzare il centrocampo del Napoli. Ci si dimentica di un dettaglio fondamentale. È stato proprio il calciatore a spingere per l’arrivo in azzurro.

Più volte McT ha rivelato la sua volontà in passato di lasciare il Manchester United dove era ritenuto semplicemente un’alternativa, una riserva pronta all’uso che entrava in campo e segnava quasi sempre. Poi però tornava ad accomodarsi in panchina. Un ruolo che cominciava a stargli stretto. Per questo motivo Scott sognava di andare in una squadra dove essere protagonista anche in un altro campionato, non per forza restando in Premier League. Ecco perché quando ha saputo l’offerta del Napoli non ha avuto dubbi e ha immediatamente accettato spingendo per il trasferimento che si è concretizzato solamente a fine estate. McTominay a Napoli diventa protagonista, eroe, segna 11 goal e risulta determinante per il sogno scudetto. Ma tutto questo non è una sorpresa. È naturale conseguenza di quello che il calciatore sognava per sé e per il prosieguo della sua carriera.