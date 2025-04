Ma cosa fanno questi due giocatori del Torino dopo il gol di McTominay?

vedi letture

Forse non tutti si ricordano cosa è accaduto dopo il secondo goal di Scott McTominay contro il Torino. Politano avanza sulla destra, cross con il destro per lo scozzese che entra in area e realizza la rete del due a zero per il Napoli. Subito dopo la sua doppietta, ci sono due calciatori del Torino che si arrabbiano in modo particolare. Il primo è Casadei che lo perde in marcatura e che si dispera con pugni dati all’erba disteso e sconsolato per non essere riuscito a fermare il calciatore del Napoli.

Il secondo è Milinković-Savić che in un tuffo disperato aveva provato a parare il pallone ma senza riuscirci e allora si lascia andare a uno sguardo che sa tanto di stupore di incredulità per la capacità del giocatore di Conte di inserirsi senza palla ad essere puntuale in zona realizzativa. Due reazioni istintive differenti e così uguali che confermano il valore di Scott - per molti il miglior colpo della Serie A - e spiegano quanto timore faccia a tutte le rivali e a tutti gli avversari che fino a questo momento hanno provato invano a fermarlo.