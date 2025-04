Primo posto senza loro tre: nessuno ci avrebbe mai creduto

Il primo posto il Napoli non è una sorpresa per il valore della rosa e la bravura di Antonio Conte. Ma è sorprendente rendersi conto del fatto che il Napoli sia primo nonostante diverse defezioni che sono state determinanti o che potevano risultare decisive e nonostante i tanti infortuni che hanno caratterizzato soprattutto la seconda parte di campionato. Inutile continuare a parlare dell’addio di Kvaratskhelia che ha lasciato il Napoli a metà stagione e che da gennaio si è trasferito al Psg. Di fatto il Napoli per metà anno ha giocato senza il suo titolare a sinistra e senza il suo naturale sostituto.

Non solo, perché il Napoli ha perso per 16 partite anche Buongiorno considerando per lui stagione finita. Ovvero quasi metà campionato senza il difensore titolare acquistato in estate e per cui sono stati spesi 40 milioni. Non solo: si è fatto spesso male anche David Neres che nella prima parte di stagione era solamente un’alternativa e quindi non sempre giocava e nella seconda parte di stagione ha saltato in totale 11 partite per infortunio (comprese le prossime quattro). Tre assenze importanti per diverso tempo, eppure il Napoli resta prima con lo scudetto più vicino. Nessuno l’avrebbe immaginato.