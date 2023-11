3-3 pirotecnico tra Scozia e Norvegia: sfortunata autorete e 90’ per Ostigard

Il difensore centrale del Napoli, in campo per tutto l’arco della partita, è stato autore di una sfortunata autorete nel primo tempo.

La Scozia, che già aveva già staccato il pass per Euro 2024, impatta contro una Norvegia orfana di Erling Haaland. 3-3 pirotecnico a Glasgow al termine di una gara che ha visto protagonista in negativo Leo Ostigard. Il difensore centrale del Napoli, in campo per tutto l’arco della partita, è stato autore di una sfortunata autorete nel primo tempo.

La classifica finale del gruppo A

Spagna 21

Scozia 17

Norvegia 11

Georgia 8

Cipro 0