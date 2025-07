Prima pagina Corriere dello Sport: "Conte ha Lulù: Lucca-Lukaku! E l'Inter piomba su Lookman"

Il Corriere dello Sport apre con il nome di Ademola Lookman: è lui la priorità per l’attacco dell’Inter. L’Atalanta chiede 50 milioni, una cifra importante che ha spinto la dirigenza targata Oaktree ad avviare una trattativa serrata per limare il prezzo. L’obiettivo è chiaro: rinforzare il reparto offensivo con un profilo duttile, in grado di agire sia da seconda punta che da esterno sinistro. Restano Openda del Lipsia e Ben Seghir del Monaco come valide alternative, ma il nigeriano è in pole. Ausilio ci prova.

In taglio alto spazio anche al Napoli, che piazza un nuovo colpo per l’attacco: Lorenzo Lucca sarà l’alternativa o il partner di Romelu Lukaku. L’operazione con l’Udinese si chiude sulla base di un prestito da 9 milioni con obbligo di riscatto a 26. Intanto, si programmano le visite mediche per Beukema, mentre Lang raggiunge il gruppo in ritiro.