433 sarriano? Allora il 2 gennaio ufficializzate un regista

Con l'attivo di Gennaro Gattuso al Napoli, era chiaro fin dall'inizio che il sistema di gioco della squadra azzurra sarebbe cambiato. Via il 4-4-2 ancelottiano che non ha portato i risultati sperati in un anno e mezzo di lavoro, si torna indietro. Quel 4-3-3 con il quale il Napoli di è espresso ad alti livelli sotto la direzione tecnica di Maurizio Sarri, è tornato protagonista al San Paolo già nella sfida di sabato contro il Parma.



LA CHIAVE DI VOLTA - "Dobbiamo pensare prima a quello che abbiamo in casa, a rinforzare il centrocampo", lo ha detto ieri proprio il presidente del Napoli De Laurentiis che è consapevole, dopo l'arrivo di Ringhio, che al Napoli serve un tassello fondamentale per la nuova (vecchia) veste tattica. Il regista è il punto cardine del 4-3-3 ed è chiaro che, a gennaio, qualcosa andrà fatto in sede di mercato. Per tornare al quel 4-3-3 "osannato in tutta Europa, chiamato 4-3-3 sarriano" (ancora ieri parole di De Laurentiis), serve assolutamente quel perno centrale del centrocampo. Il prima possibile.