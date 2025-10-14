9 gol subiti, Mediaset: "Piccolo allarme che Conte ha subito sottolineato"

vedi letture

In questo inizio di stagione la difesa, la migliore dell'ultimo campionato con appena 27 gol subiti, va ancora registrata: 9 gol subiti in 8 partite di cui 6 nelle prime 6 di campionato e soltanto in un'occasione rete inviolata (all'esordio contro il Sassuolo). Un anno fa, di questi tempi, Meret aveva subito soltanto 4 gol (3 alla prima giornata contro il Verona e uno, su rigore, contro il Parma) ed era già riuscito a far registrare quattro clean sheet.

Lo riporta Mediaset nel suo portale e lo ricordano anche i quotidiani in edicola questa mattina. "Un piccolo allarme che Conte ha voluto sottolineare subito, soprattutto per dei piccoli cali di tensione arrivati sia a Firenze che in casa contro il Pisa a risultato praticamente già acquisito", si legge.