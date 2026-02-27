Ultime di formazione Sky: Alisson Santos c'è! Novità Meret
Dopo giorni agitati e polemiche seguite al ko contro l’Atalanta, il Napoli è chiamato a voltare pagina. Gli azzurri torneranno in campo domani al Bentegodi contro l’Hellas Verona, in una gara che pesa non solo per il morale ma anche per la classifica. Il Napoli osserva con attenzione anche lo scontro diretto tra Roma e Juventus, in programma il giorno successivo, con i giallorossi appaiati alla squadra di Antonio Conte.
La probabile formazione del Napoli a Verona
Il tecnico dovrà fare ancora a meno di Frank Anguissa, che resterà fuori dai convocati. Per il resto, Conte sembra orientato a confermare l’ossatura vista di recente. In porta la novità Alex Meret, mentre la difesa a tre dovrebbe essere composta da Sam Beukema, Juan Jesus e Alessandro Buongiorno. In mezzo al campo toccherà ancora a Stanislav Lobotka ed Eljif Elmas, con Matteo Politano e Leonardo Spinazzola sugli esterni. Alle spalle di Rasmus Højlund, unica punta, agirà ancora la coppia Alisson Santos–Antonio Vergara.
NAPOLI (3-4-2-1, probabile formazione): Meret; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Alisson Santos, Vergara; Hojlund. Allenatore: Conte.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro