Ufficiale
Verona, i convocati per il Napoli: sei assenti e due rientri per Sammarco
TuttoNapoli.net
Rientrano Gagliardini e Valentini, insieme ad Akpa-Akpro, che era squalificato. Non ce la fa Lovric. Out come precedentemente annunciato Belghali, Lirola, Bernede, oltre a Serdar, più gli squalificati Al-Musrati e Orban. Di seguito i convocati dell'Hellas Verona per la gara casalinga di domani, in programma alle ore 18, contro il Napoli.
Portieri: Montipò, Perilli, Toniolo.
Difensori: Oyegoke, Frese, Edmundsson, Valentini, Bradaric, Nelsson, Slotsager, Bella-Kotchap, Fallou, De Battisti.
Centrocampisti: Suslov, Gagliardini, Harroui, Akpa-Akpro, Niasse.
Attaccanti: Sarr, Bowie, Mosquera, Isaac, Vermesan.
Pubblicità
Notizie
Le più lette
Prossima partita
28 feb 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
In primo piano
PodcastPereyra-Napoli, entourage a Radio Tutto Napoli: "Decisivo Manna, che concorrenza! Vi dico tutto, somiglianze, idoli e paragoni..."
Antonio NotoTuttonapoliCome sta Anguissa? Arrivano buone notizie da Castel Volturno: le ultime di Tuttonapoli
Pierpaolo MatroneVideoLa Ref-Cam evidenzia le scelte sbagliate di Chiffi: cosa ha visto e cosa ha detto ai calciatori
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Chiffi distrugge il VAR, Manna si è rotto i cogli**i, Palladino che non li ha per la verità e le scariche di Alisson
Antonio NotoLiveManna in conferenza: "Solo Chiffi ha visto quel fallo, è sconcertante! Dall'alto devono fare valutazioni"
Daniele RodiaValentina De Laurentis: "Papà pilastro del club. Dietro la maglia ci deve essere richiamo alla città"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com