Verona, i convocati per il Napoli: sei assenti e due rientri per Sammarco

Verona, i convocati per il Napoli: sei assenti e due rientri per Sammarco
Oggi alle 18:20
di Pierpaolo Matrone

Rientrano Gagliardini e Valentini, insieme ad Akpa-Akpro, che era squalificato. Non ce la fa Lovric. Out come precedentemente annunciato Belghali, Lirola, Bernede, oltre a Serdar, più gli squalificati Al-Musrati e Orban. Di seguito i convocati dell'Hellas Verona per la gara casalinga di domani, in programma alle ore 18, contro il Napoli.

Portieri: Montipò, Perilli, Toniolo.
Difensori: Oyegoke, Frese, Edmundsson, Valentini, Bradaric, Nelsson, Slotsager, Bella-Kotchap, Fallou, De Battisti.
Centrocampisti: Suslov, Gagliardini, Harroui, Akpa-Akpro, Niasse.
Attaccanti: Sarr, Bowie, Mosquera, Isaac, Vermesan.