Verona, le ultime di formazione: difesa confermata, coppia inedita davanti

Anche l'Hellas Verona avrà diversi indisponibili per il match di domani contro il Napoli. Le ultime di formazione in casa scaligera arrivano direttamente da Tuttomercatoweb.com: "Ancora fuori Belghali, Lirola e Bernede oltre a Serdar. Valentini prova ad esserci almeno in panchina, così come Lovric. Gagliardini ci sarà.

Rientra Akpa-Akpro dalla squalifica. La difesa dovrebbe essere confermata, con Bella-Kotchap, Nelsson ed Edmudsson. Sulle due fasce nel 3-5-2 ci saranno Bradaric e Frese. In mediana Niasse e Harroui potrebbero accompagnare Akpa-Akpro, con Sarr e Bowie in avanti. Ancora squalificato Orban, fuori anche Al-Musrati, espulso la scorsa partita".