Serie A, anticipi e posticipi dal 28° al 30° turno: Napoli due volte di venerdì!
La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi dei prossimi tre turni (quelli dopo questo weekend) di campionato, esattamente dal 28esimo al 30esimo. Il Napoli giocherà di venerdì sera col Torino, alle 20:45, il 6 marzo prossimo. Napoli-Lecce è fissata invece per sabato 14 marzo alle 18. Infine Cagliari-Napoli venerdì 20 marzo alle 18:30. Di seguito tutti i dettagli
28ª GIORNATA
06/03/2026 Venerdi 20.45 Napoli - Torino DAZN
07/03/2026 Sabato 15.00 Cagliari Como DAZN
07/03/2026 Sabato 18.00 Atalanta Udinese DAZN
07/03/2026 Sabato 20.45 Juventus - Pisa DAZN/SKY
08/03/2026 Domenica 12.30 Lecce Cremonese DAZN
08/03/2026 Domenica 15.00 Bologna Verona DAZN
08/03/2026 Domenica 15.00 Fiorentina Parma DAZN
08/03/2026 Domenica 18.00 Genoa Roma DAZN/SKY
08/03/2026 Domenica 20.45 Milan Inter DAZN
09/03/2026 Lunedi 20.45 Lazio Sassuolo DAZN/SKY
29ª GIORNATA
13/03/2026 Venerdì 20.45 Torino Parma DAZN/SKY
14/03/2026 Sabato 15.00 Inter - Atalanta DAZN
14/03/2026 Sabato 18.00 Napoli Lecce DAZN
14/03/2026 Sabato 20.45 Udinese Juventus DAZN/SKY
15/03/2026 Domenica 12.30 Verona - Genoa DAZN
15/03/2026 Domenica 15.00 Pisa Cagliari DAZN
15/03/2026 Domenica 15.00 Sassuolo Bologna DAZN
15/03/2026 Domenica 18.00 Como Roma DAZN/SKY
15/03/2026 Domenica 20.45 Lazio - Milan DAZN
16/03/2026 Lunedi 20.45 Cremonese Fiorentina DAZN
30 GIORNATA
20/03/2026 Venerdì 18.30 Cagliari - Napoli DAZN
20/03/2026 Venerdi 20.45 Genoa Udinese DAZN/SKY
21/03/2026 Sabato 15.00 Parma Cremonese DAZN
21/03/2026 Sabato 18.00 Milan Torino DAZN
21/03/2026 Sabato 20.45 Juventus Sassuolo DAZN/SKY
22/03/2026 Domenica 12.30 Como - Pisa DAZN
22/03/2026 Domenica 15.00 Atalanta Verona DAZN
22/03/2026 Domenica 15.00 Bologna - Lazio DAZN
22/03/2026 Domenica 18.00 Roma Lecce DAZN/SKY
22/03/2026 Domenica 20.45 Fiorentina Inter DAZN
