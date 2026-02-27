Napoli, che numeri contro il Verona. Ma fa una notizia un risultato

di Fabio Tarantino

Il Napoli è rimasto imbattuto in nove delle ultime 10 sfide contro l'Hellas Verona in Serie A (5V, 4N); l'unico successo degli scaligeri nel periodo è arrivato il 18 agosto 2024 al Bentegodi (3-0, in quella che fu la prima partita di Antonio Conte alla guida dei partenopei in campionato). Insomma un solo neo che tutti ricordano perché arrivata alla prima assoluta di Conte sulla panchina azzurra, per il resto statistiche incoraggianti per il Napoli a poche ore dalla sfida di domani contro il Verona. 