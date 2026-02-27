McTominay, novità sul rientro. E per Verona idee chiare in mediana

Scott McTominay salta anche Verona, Elmas al fianco di Lobotka. Vergara in vantaggio su Giovane. Ancora rinviato il rientro di Anguissa: non è stato convocato. Pillole di formazione su La Gazzetta dello Sport, edizione online, per domani. Sul Verona si legge: tornano a disposizione Valentini e Gagliardini. Al-Musrati è squalificato, a centrocampo c’è Akpa Akpro. Ballottaggio in attacco tra Sarr e Mosquera. Dunque McTominay e Anguissa potrebbero tornare direttamente per la partita di venerdi prossimo contro il Torino al Maradona.

