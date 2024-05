Accostato al Napoli, Gyokeres si infortuna e dà forfait in nazionale

Dopo aver concluso ufficialmente la stagione con lo Sporting, Viktor Gyökeres è apparso nella lista dei convocati della Svezia

Dopo aver concluso ufficialmente la stagione con lo Sporting, Viktor Gyökeres è apparso nella lista dei convocati della Svezia per la finestra internazionale di giugno, con due amichevoli in programma. Tuttavia l'attaccante, uno dei più chiacchierati sul mercato, è stato esonerato dai suoi compiti con la nazionale svedese dal commissario tecnico Jon Dahl Tomasson a causa di un infortunio.

Secondo la nota pubblicata dalla federazione svedese sul sito ufficiale, il classe '98 soffre di un problema fisico. "Prima dell'inizio del ritiro, era chiaro che sia l'attaccante Viktor Gyökeres che il terzino Linus Wahlqvist Egnell sono stati mandati a casa a causa degli infortuni subiti nell'ultima parte della stagione mentre giocavano per i rispettivi club", si legge spiegato.

Oltre a Gyökeres, sarà costretto a rinunciare per problemi fisici anche Linus Wahlqvist Egnell. "Naturalmente è un peccato per Viktor, Linus e anche per noi, ma speriamo che abbiano un buon recupero", ha detto l'allenatore della Svezia, Jon Dahl Tomasson, in attesa di accogliere la sua selezione in ritiro domenica prossima.