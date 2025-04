Prima pagina Gazzetta sulla sfida al Barcellona: "Inter, contro tutto"

"Inter, contro tutto" è l’apertura dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Questa sera l’Inter di Simone Inzaghi sfida il Barcellona in una gara che vale più di tre punti. In attacco, confermati i titolarissimi Lautaro Martinez e Marcus Thuram: saranno loro a guidare l’assalto nerazzurro. Inzaghi cerca così di riaccendere l’entusiasmo e la determinazione, indispensabili per uscire da un momento complicato.

I campioni d’Italia appaiono affaticati e in difficoltà, ma per ritrovare fiducia serve soprattutto una certezza: resistere agli assalti del Barça. È da lì che può ripartire la risalita. La chiave del match, infatti, sarà la tenuta difensiva — come accadde a Monaco, Barcellona e Londra nell’epica cavalcata del Triplete. Solo con una prova solida e coraggiosa l’Inter potrà ritrovare la sua identità europea.