CdS su Di Lorenzo: "Sogna di eguagliare Maradona nella storia"

"Trema catalana" è il titolo di apertura del Corriere dello Sport, che accende i riflettori sulla semifinale di Champions League tra Barcellona e Inter. Una sfida cruciale per i nerazzurri, attesi questa sera a Montjuic per l’andata contro i blaugrana.

Spazio anche al Napoli e al suo capitano Giovanni Di Lorenzo, che coltiva il sogno di aggiungere un secondo Scudetto alla bacheca dopo quello conquistato nel 2023. Il terzino azzurro potrebbe così eguagliare una leggenda come Diego Armando Maradona, che da capitano guidò il club a due titoli. Un traguardo che avrebbe un sapore storico per Di Lorenzo, simbolo di un Napoli tornato in vetta alla classifica grazie al sorpasso sull’Inter.

Tuttavia, non mancano le difficoltà per i partenopei: il difensore Alessandro Buongiorno ha riportato una lesione muscolare che lo costringerà a chiudere in anticipo la sua stagione. Un’assenza pesante in un momento chiave della corsa al titolo.