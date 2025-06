ADL ha appena regalato al Napoli il CR7 dei centrocampisti

Un grandissimo colpo per Antonio Conte e per il Napoli. Un giocatore da oltre 600 partite in carriera, da 159 gol, da 261 assist, da 288 partiet in Premier League con 72 reti e 119 passaggi decisivi. Così il portale Tuttomercatoweb introduce un articolo che esalta l'acquisto da parte del Napoli di Kevin De Bruyne. Eloquente il titolo: "De Laurentiis ha appena regalato al Napoli il CR7 dei centrocampisti"

Nell'articolo si ricorda come Kevin de Bruyne è pronto per le visite con il Napoli dopo aver vinto 6 Premier League, 1 Champions League, 2 Coppe d'Inghilterra, 2 Coppe di Lega. Dopo aver conquistato il record di assist in una singola stagione di massima divisione inglese, 20, condiviso con Thierry Henry. Dopo un terzo posto al Pallone d'Oro, 2022. Dopo esser stato considerato uno dei migliori centrocampisti del Mondo negli ultimi vent'anni.

"Aurelio De Laurentiis ha preso il Cristiano Ronaldo dei centrocampisti. O comunque un colpo che per valore, potenzialità, qualità, equivale letteralmente a quel che è stato, fatte le dovute proporzioni, CR7 se consideriamo gli interpreti di mediana. Pochi, pochissimi come e meglio di lui. Giovanni Manna coi suoi viaggi a Londra è stato decisivo, Antonio Conte con la sua presenza in panchina (e coi colloqui con KDB), altrettanto" sottolinea Tuttomercatoweb.