Prima pagina Tuttosport: "Napoli, ciao Ndoye. Lo aspetta il Nottingham"

"Nuova Juve a muso duro" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport in merito ai bianconeri. I casi Douglas Luiz e Weah ma non solo: l'intransigenza di Comolli è una scelta e un momento per ridare potere al club nei confronti dei giocatori. Il messaggio dalla Continassa è chiaro: calciatori e agenti non dettano più la linea. Luiz è tornato e si è scusato con tutti, ma partirà lo stesso; così come verrà ceduto Weah, però alle condizioni dei bianconeri. Intanto il centrocampista del Chelsea Chukwuemeka rimane nei radar dei bianconeri.

Rientrato un mese fa dal prestito al Borussia Dortmund, con cui ha giocato inoltre il Mondiale per Club, l’inglese sembrava destinato effettivamente alla permanenza in Germania, dove si è trovato alla grande e dove sperava appunto di aprire un ciclo. E invece, ecco, il mercato ha fatto il mercato. Cioè: i Blues si sono resi conto di aver rivalutato un talento della propria rosa e ora vorrebbero monetizzare partendo da una richiesta di 40 milioni di euro. "Napoli, ciao Ndoye. Lo aspetta il Nottingham" si legge di spalla.