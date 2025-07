Galatasaray, dopo Osimhen il sogno dei tifosi è Donnarumma: invasione social e hashtag

Tutte le attenzioni sono spostate su Gianluigi Donnarumma. Non potrebbe essere altrimenti vista la situazione surreale al Paris Saint-Germain: difatti il portiere italiano di 26 anni non ha trovato un modo per scardinare il muro in fase di contrattazione con il club transalpino e per questo il rinnovo è ormai da considerarsi saltato. Il grande indizio è arrivato dopo che dalla Francia sono sorte indiscrezioni a proposito di un colpo praticamente prenotato per Lucas Chevalier del Lille - premiato come miglior estremo difensore della scorsa stagione di Ligue 1 - a 40 milioni di euro.

Quindi ora che ne sarà di Gigio? Sono diverse le ipotesi sul tavolo, a partire dalla possibilità da parte del PSG di vendere già in questa finestra di mercato estiva il giocatore ex Milan per evitare di perderlo a zero tra un anno. E in questo senso sulle sue tracce sarebbero stati rilevati gli inseguimenti da parte di Manchester United e City, anche se risulta difficile credere che Guardiola possa pensare all'affare quando ha praticamente in pugno James Trafford.

È qui che entra in gioco il Galatasaray. Non sorprende più l'uscita di scena del club turco, che ha già lasciato intendere di essere disposto a spese pazze dopo essere tornato in Champions League, e Osimhen ne è una prova. Come raccontato dalla redazione di TMW, il Cimbom vorrebbe provare a rendere realtà questo sogno nel cassetto di ingaggiare Donnarumma e in campo per la causa sono scesi anche... i tifosi. Infatti i sostenitori giallorossi hanno letteralmente invaso il profilo social di Instagram di Gigio con una moltitudine di commenti sottostanti il post dedicato alla celebrazione del battesimo del figlio Leo, nato il 13 settembre 2024.