Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli, perso Ndoye. Conte e Manna ragionano su Sterling"

"Ade Molla!" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport oggi in edicola in merito alla trattativa tra Atalanta e Inter per Ademola Lookman. Questa è la settimana decisiva, oggi l’incontro in Lega tra il presidente nerazzurro e l’ad bergamasco per sbloccare l’affare. Evidentemente, è difficile immaginare che già oggi possa spuntare la fumata bianca. Ma qualche segnale, dopo il confronto tra i due dirigenti, emergerà certamente.

Marotta è pronto a rilanciare e mettere sul tavolo 45 milioni. Ad ogni modo, l’Inter rimane convinta di riuscire a mettere a segno il colpaccio. E solo davanti ad un muro impenetrabile prenderà in considerazione di cambiare obiettivo. Lookman, che vuole a tutti i costi l'Inter, è considerato una tale priorità da spingere Oaktree a concedere non solo un extra-budget, ma anche ad accettare l’innesto di un quasi 28enne.

"Napoli, perso Ndoye. Conte e Manna ragionano su Sterling" si legge in alto per il mercato degli azzurri.