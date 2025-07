Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Ndoye, addio Bologna. Napoli su Grealish"

Non poteva che finire in prima pagina il tema di mercato che sta dominando la scena in questi giorni concitati, ossia l'affare Ademola Lookman. L'attaccante nigeriano aspetta solo l'Inter, che nella giornata di oggi dovrebbe proporre il rilancio ufficiale rispetto alla prima proposta da 40 milioni avanzata all'Atalanta. "Ultima puntata", l'avviso in apertura de La Gazzetta dello Sport. Infatti, come ha anticipato lo stesso presidente nerazzurro, quella attesa nelle prossime ore sarà la proposta definitiva per il club bergamasco. Altrimenti l'affare rischia di saltare.

Fumata grigia, tendente alla tonalità nera, per il Napoli e Dan Ndoye. L'esterno offensivo del Bologna infatti sembra ormai destinato alla Premier League e al Nottingham Forest, che avrebbe strappato il sì del giocatore con uno stipendio da 5 milioni di euro a stagione. E i campioni d'Italia rimarrebbero così a bocca asciutta, ma non senza alternative, perché oltre a Nusa prenderebbero in considerazione anche Grealish ormai tagliato fuori dal Manchester City.