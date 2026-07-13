Ecco Allegri! L'allenatore azzurro è sbarcato a Capodichino: comincia la sua avventura

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Massimiliano Allegri è sbarcato a Napoli nel primo pomeriggio: ad attenderlo il club manager del club azzurro Antonio Sinicropi.

È ufficialmente iniziata l'avventura napoletana di Massimiliano Allegri. Il nuovo allenatore del Napoli è atterrato oggi intorno alle 13.30 all'aeroporto di Capodichino, con un volo proveniente da Milano Linate, dando così il via ai primi impegni della sua nuova esperienza sulla panchina azzurra. A riportarlo è Il Mattino.

Massimiliano Allegri accolto dal club manager Sinicropi

Ad attendere Allegri c'era il club manager Antonio Sinicropi, che lo ha accompagnato subito dopo l'arrivo. Alcuni tifosi presenti hanno provato a fermare il tecnico per una foto e un selfie, ma l'allenatore è salito direttamente in auto, senza fermarsi, per raggiungere la sua destinazione e proseguire il programma della sua prima giornata a Napoli.