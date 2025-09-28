Altro trionfo per il volley: la Nazionale maschile conquista il 5° Mondiale! Bis iridato per l’amico di Conte
Ieri Antonio Conte aveva incrociato le dita per il suo amico Fefé De Giorgi, ct della Nazionale italiana di pallavolo, ed oggi gli azzurri hanno conquistato il Mondiale di volley. L’Italia è campione del mondo dopo aver superato 3-1 la Bulgaria in finale, con i parziali di 25-21, 25-17, 17-25, 25-10. Una prestazione di carattere che regala alla Nazionale il quinto titolo iridato della sua storia, il secondo consecutivo per i ragazzi di Georgi.
Per la pallavolo italiana è un anno da incorniciare: dopo l’oro conquistato dalla selezione femminile, arriva anche il trionfo del maschile. Una doppietta storica che conferma il movimento azzurro tra le eccellenze mondiali di questo sport.
