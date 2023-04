Assurdo in Tunisia: giocatore accusato di terrorismo si dà fuoco davanti a una stazione di polizia

Il calciatore tunisino Nizar Aissaoui, 35 anni, è stato trasportato al centro grandi ustionati di Ben Arous dopo essersi dato fuoco davanti alla stazione di polizia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il calciatore tunisino Nizar Aissaoui, 35 anni, è stato trasportato al centro grandi ustionati di Ben Arous dopo essersi dato fuoco davanti alla stazione di polizia di Haffouz. L'episodio è accaduto ieri: il giocatore aveva postato un video sui social poco prima di passare all'azione, affermando di essere stato ingiustamente accusato in un caso di terrorismo. Come riporta l'Ansa, Si era recato in Questura per sporgere denuncia contro un commerciante di banane, con il quale aveva avuto un diverbio.