Barcellona , dopo il crack di Suarez si cerca un nuovo bomber: caccia a Gabigol

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Ci sono anche Gabigol e Leao nella short-list di nomi per sostituire al centro dell'attacco del Barcellona Luis Suarez operato ieri al ginocchio destro. L'infortunio del bomber uruguaiano, che va ad aggiungersi a quello di Ousmane Dembelè, in via di guarigione ma con tempi ancora lunghi, costringeranno probailmente il club blaugrana a tirnare sul mercato in questa sessione di mercato. Secondo il 'Mundo Deportivo', il club catalano starebbe vagliando alcuni profili e tra questi c'è anche il bomber del Flamengo (ma di proprietà dell'Inter che potrebbe intavolare una trattativa inserendo magari Vidal che piace tanto a Conte), oltre a Carlos Vela (Los Angeles Fc), Donyel Malen (20 anni, punta del Psv e 17 gol fin qui), Victor Osimhen (21enne nigeriano del Lilla e 14 gol in questa stagione), Rafael Leao del Milan e il 25enne Ezequiel Avila dell'Osasuna. (ANSA).