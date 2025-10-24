Ufficiale Benitez riparte: è il nuovo allenatore del Panathinaikos

II Panathinaikos ha annunciato con grande entusiasmo l'ingaggio di Rafa Benítez, uno dei tecnici più vincenti e rispettati del calcio mondiale che ha anche allenato il Napoli dal 2013 al 2015, definito "il miglior allenatore mai arrivato in Grecia". Con una carriera costellata di successi, tra cui una Champions League, due UEFA Cup/Europa League e un Mondiale per club, Benítez porta al club del Trifoglio un'esperienza unica e un curriculum straordinario.