Ultim'ora Inter, pessime notizie per Chivu: si fermano Calhanoglu e Acerbi

vedi letture

Il mondo Inter è in apprensione per le condizioni di Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi. È iniziata nel peggiore dei modi la serata di Champions League dei nerazzurri impegnati contro il Liverpool: prima il playmaker turco è stato costretto a lasciare il campo al minuto 11 a causa di un problema all'inguine, poi al 31esimo anche il difensore italiano ha alzato bandiera bianca per un fastidio muscolare. Al loro posto il tecnico Cristian Chivu ha inserito Zielinski e Bisseck. Sono quindi da valutare le condizioni di Calhanoglu e Acerbi che sono a rischio per la Supercoppa tra dieci giorni, o persino per il Napoli l'11 gennaio in caso di lungo stop.

