Cavani, il ds del Danubio lo chiama: "Torna in Uruguay! Sarebbe meraviglioso"

Edinson Cavani milita attualmente in Argentina al Boca Juniors, all'età di 38 anni riesce ancora a competere ad alti livelli ed è sempre riuscito a lasciare il segno in tutti i club in cui ha giocato. Spesso i tifosi del Napoli si sono espressi positivamente su un suo ritorno al Napoli, ma non sono gli unici. Anche in patria richiamano il Matador, lo ha fatto di recente il direttore sportivo del Danubio, Gustavo Matosas, in un'intervista a Minuto 1:

"È del Danubio, ma è anche un ragazzo testardo, ecco perché è stato un grande marcatore per tutta la vita, come Suárez. Vorrei che tornasse, sarebbe meraviglioso. Inoltre, gli direi che, se vuole diventare il nostro bomber negli ultimi anni di carriera, costruirei la squadra intorno a lui. Se volesse tornare, sono talmente grato al Danubio che sarei disposto a fare un passo indietro, affinché si senta molto tranquillo. All'epoca, gli ho detto quello che aveva da dire, che qui lo amiamo molto, e che è stato così importante qui che la squadra è come se fosse sua. Alcuni hanno frainteso, altri hanno capito. Ma la proposta continua per sempre, ma non la dirò più, l'ho detta una volta ed è finita lì".