Foto Biglietti Napoli-Inter, immensa coda virtuale con picchi di 20mila in attesa

vedi letture

È iniziata dalle ore 12:00 la vendita i biglietti per Napoli vs Inter, sfida valida per la 27° giornata di Serie A, che si disputerà nel weekend del 2 marzo 2025 allo Stadio Diego Armando Maradona. Si precisa che, la Lega Serie A non ha ancora pubblicato gli anticipi e posticipi. Pertanto, al momento, sui biglietti verrà genericamente indicato domenica 2 marzo alle ore 15.00, ma l’inizio della gara potrebbe subire variazioni.

La grande attesa per il big match ha portato molti tifosi a collegarsi per provare ad acquistare un biglietto, creando lungissime code virtuali che hanno sfiorato anche i 20000 utenti in coda.