Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Strappo Inter: Calha e Thuram contro Lautaro"

Crepe in evidenza, è bastato un attimo. O meglio, sono bastate le parole di Lautaro Martinez - e la conferma del presidente Marotta al riferimento specifico - a far scattare dalla sedia Hakan Calhanoglu, e dopo essersi sentito attaccato dal capitano dell'Inter ha trasmesso un lungo messaggio social per difendersi e attaccare l'argentino. Sostenuto dal "like" social di Thuram. "Strappo Inter", riassume la vicenda La Gazzetta dello Sport in prima pagina: ora il regista turco andrà via ed è atteso un vertice tra Chivu e il club al rientro dagli Stati Uniti.

La Juventus cade, anche se di misura, contro il Real Madrid e abbandona il Mondiale per Club come i nerazzurri sotto il colpo di Garcia. Ora però tutte le attenzioni su Jonathan David, vero obiettivo di mercato per rinforzare l'attacco: trovato l'accordo con il canadese, parametro zero dopo aver lasciato il Lilla alla scadenza del contratto.