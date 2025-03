Ufficiale Bolivia-Uruguay, le formazioni: confermato titolare Olivera

vedi letture

Sono ufficiali le formazioni Bolivia-Uruguay, sfida valida per la 14ª giornata delle qualificazioni sudamericane per i Mondiali 2026. Per la sfida in programma alle 21 a El Alto l'esterno sinistro del Napoli Mathias Olivera sarà schierato ancora titolare nella difesa a quattro dal ct dell'Uruguay Bielsa. Di seguito l'undici ufficiale uruguaino.